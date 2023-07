Ripple отбеляза частична победа в спора със SEC - според съда той не е ценна книга

Ripple Labs постигна частична победа в продължаващия съдебен спор с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). На 13 юли решението, постановено от съдията Аналиса Торес от окръжния съд в Южен Ню Йорк, донесе известна регулаторна яснота в индустрията на криптовалутите. Според документи, цитирани от Cointelegraph, Торес е признала, че продажбата на токените XRP на Ripple чрез борси не представлява инвестиционни договори, както и че не е ценна книга. Това решение бе силно приветствано от криптообщността, като доведе до ръст на стойността на XRP с над 80%, достигайки до 0.86 цента според данни от CoinGecko.

This victory for @Ripple is a win for the entire industry and a step toward regulatory clarity in the U.S.

A huge thank you to @bgarlinghouse, @chrislarsensf, and @s_alderoty for their leadership and the #XRPCommunity for their continued support.