Twitter става X

Не е тайна, че Twitter е най-използваната от криптообщността социална мрежа, нужна за развитието на всеки криптопроект. Приближаващият се ребрандинг накара потребителите да очакват значителни промени в социалното приложение - от замяна на познатото синьо птиче с "X" до обща промяна на цялостната функционалност. Подобна очаквания имаше и при партньорството с еToro, макар че сега, изглежда, нещата са значително по-сериозни.

Самият Илън Мъск, собственикът на Twitter, беше много активен в туитовете си, предизвиквайки оживени дискусии относно предстоящия ребрандинг. Всичко стартира на 23 юли, когато той започна да туитва за преименуването на Twitter в "X", име, което редовно използва в имената на свои компании и продукти. Мъск обяви, че скоро ще се прости с бранда на Twitter и постепенно ще премахне "всички птици". По-късно втори туит потвърди, че веднъж избрано, логото на "X" ще може влезе в сила още от следващия ден. Twitter е крепост за криптообщността с над 1 млрд. туита за криптовалути между 2020 и 2022 г. според доклад от март 2023 в Hypebeast. Ден Хелд, маркетингов директор на Trust Machines, нарече Twitter "икона" и добави, че идеята за ребрандинг на "X" е "смешна". Други също се опълчиха против предложения и изглеждащ "прибързан" ребрандинг.

Мъск даваше мистериозни "подсказки" за промяната, като туитваше "Deus X" и коментира туитове на други потребители, които говорят за ребрандинга. Той дори се присъедини към сесия в Twitter Spaces, наречена "No one talk until we summon Elon Musk", и седя мълчаливо почти час, след като беше "призован", преди да изкаже публично потвърждение, че ще смени логото на Twitter завинаги. Twitter беше придобит за 44 млрд. долара през октомври 2022 г., а малка част от парите (500 млн. долара) за инвестицията идват от изпълнителния директор на Binance Чанпън Джао.