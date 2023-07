Worldcoin сканира окото, раздава токени и блокчейн идентичност

Подобни проекти, в които централизира борси и "китове" участват активно, са Solana, Aptos, Sui и други. През март 2022 г. Worldcoin набира 100 млн. долара при оценка от 3 млрд. оценка в кръг C, воден от Blockchain Capital с инвеститори като a16z, Bain Capital Crypto and Distributed Global. В първите кръгове на инвестиране основна подкрепа дават FTX на Сам Банкман и Three Arrows Capital. Трябва да се има предвид, че всеки от тези "поддръжници" не е "дарител" и безплатна супа няма, а ще получи разпределено количество WLD въз основа на тяхната инвестиция, след като токенът стане активен.

If my thesis holds correct, the 3AC venture portfolio will be the best performer of 2023. Congrats on Worldcoin. - Kyle Davies 🐂 (@KyleLDavies) July 24, 2023

А сега да преминем към токеномиката, може би най-интересната част, често оставаща на заден план. Не е ясно разпределението в проценти и кога токените на големите играчи ще "бъдат пуснати" и ще могат да се продават на вторичния пазар, но можем да анализираме моментното състояние на WRD. С цена от 2.10 долара на токен и пазарна капитализация 231 млн. долара, Worldcoin се нарежда на 146-о място сред най-големите криптовалути. Това е само "моментно", защото засега само 111 млн. от общо 10 млрд. токена са в обращение. Тоест ако по подобие на биткойн, по-голямата част от токените бяха в обръщение, да кажем, 90%, а цената остане същата - 2 долара, а не 12% както сега, пазарната капитализация би била 19 млрд. долара, правейки Worldcoin 5-ата най-голяма криптовалута по пазарна капитализация, ако не добавяме Tether и USDC. С толкова голямо количество WRD да бъде "отключено", мнозина се страхуват, че активът може да е надценен и биха могли да се създадат вълни от продажби, ако експериментът с вече флагмана на AI токените не потръгне.

"Орбът на Worldcoin все още не е достъпен в България. Това, което проактивно можете да направите, рискувайки единствено малко време, обаче е да изтеглите приложението и да "резервирате" своя "грант" - част от еърдроп, който ще се дава постепенно и става реалност веднъж щом преминете през машина за сканиране на очите. За момента 2.1 млн. души от 1 планета, 6 континента и 35 държави според данни от приложението са преминали тази стъпка, за което са получили поне по 25 WRD, еквивалент на 53 долара. За последните 7 дни има 260 хил. регистрации.