Регулаторът в САЩ е накарал Coinbase да спре търговията с всички валути освен с биткойн

Докато Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, спечели лиценз за работа в Дубай днес, нови разкрития относно битката на американската Комисия по ценни книжа (SEC) с криптоиндустрията излизат наяве. Регулаторът се опитва да увеличи контрола си върху криптопазара, като е накарал криптоборсата Coinbase да спре търговията с всички валути освен биткойн. Нещо, с което тя не се е съобразила. Именно тази стъпка предшества правната битка между регулатора и борсата и става ясно, че SEC стреми към по-голям регулаторен обхват върху индустрията. Ripple Labs вече постигна частична победа в продължаващия съдебен спор със SEC, на което мнозина гледат и като на отправна точка за това, което предстои.

Брайън Армстронг, главният изпълнителен директор на Coinbase, разкри пред Financial Times, че SEC е подала искане, преди да предприеме правна стъпка срещу тях, обвинявайки ги, че не са се регистрирали като брокер. Обвиненията на SEC към Coinbase са още, че криптовалутите, предлагани на платформата, са ценни книжа и попадат под юрисдикцията на регулатора.

Stopping tech like the NRC stopped nuclear innovation is bad enough. It would also be a censorship weapon!