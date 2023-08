MicroStrategy продава акции за 750 млн. долара, които ще инвестира в Bitcoin

Американската софтуерна компания MicroStrategy, известна със своята агресивна Bitcoin стратегия, обяви планове да набере капитал чрез продажба на акции на стойност до 750 млн. долара. Компанията е известна в криптосферата като една от най-големите корпоративни притежателки на Bitcoin в САЩ. Повторното завръщане към печалби през второто тримесечие на 2023 г. е свързано със значителния ръст на цената на Bitcoin.

they use the money to buy bitcoins@crypto1nfern0 h/t @eliasbar9 https://t.co/zxSNIIu9Q7 pic.twitter.com/fvGgq1uY5V