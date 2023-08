PayPal обяви създаването на свой стейбълкойн

Note: you can find the PYUSD contract on GitHub

- Paxos (@Paxos) August 7, 2023

След като през февруари PayPal "паузира" работата по своя стейбълкойн поради регулаторен надзор, сега компанията прави нов опит. "Преходът към дигитални валути изисква стабилен инструмент, който е и дигитален, и лесно свързан с фиатна валута като американския долар", коментира главният изпълнителен директор на PayPal, Дан Шулман пред Coindesk. Междувременно акциите на PayPal се качиха с над 2.5%, след новината за активното навлизане на компанията на криптопазара. По-рано тази година акциите на PayPal претърпяха тежки загуби на фона на неуспешен финансов отчет.

Основните стейбълкойни на пазара са USDT и USDC. USDT e създаден от компанията Tether, притежавана от iFinex Inc, регистрирана в Хонконг, a USDC e издаван от американската компания Circle в сътрудничество с Coinbase. "Токенът на PayPal може да не окаже въздействие върху Tether, но може да стане достоен конкурент на USDC" коментира главният технологичен директор на Tether Паоло Ардоино. В отговор на новините за новия стейбълкойн на PayPal изпълнителният директор на Circle Джереми Алер коментира, че "това е силен сигнал, че стабилните монети са тук, за да останат".