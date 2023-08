Сам Банкман-Фрийд се завърна в затвора - на вода, хляб и амфетамини

Адвокатът на Сам, Марк Коен, отбелязва, че клиентът му не е получил лекарствата си от пристигането си в затвора и се страхува. "Моят клиент приема Adderall... И като много хора по света, той спазва веганска диета. Той изобщо не беше получил своя Adderall през последните 11 дни", каза Коен. Adderall е търговското наименование на комбинирано лекарство между амфетамин и декстроамфетамин - стимулант, който се приема по лекарско предписание в САЩ, помага при хиперактивност, като повишава концентрацията, а също така и при нарколепсия (разстройство на съня и дневна сънливост).

Judge Netburn: I will look into this, today

- Inner City Press (@innercitypress) August 22, 2023