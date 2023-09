Волатилността на криптопазарите се завърна с резки спадове и повишения

Криптопазарите отбелязаха сериозен спад, който започна още в понеделник следобед, а волатилността на тях се завърна. Според анализатори, основната причина е страхът на трейдърите от възможен натиск за продажби на криптоактиви на фалиралата борса FTX. Bitcoin (BTC) загуби над 2.8% от стойността си, като за кратко падна до 24 963 долара. Това беше първото му понижение под кота 25 000 от средата на юни. Ether (ETH), втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, спадна с около 4.5%, а цената му към момента е 1560 долара. Останалите алткойни не изостанаха по-назад, като най-значителният спад бе при Solana (SOL) със загуба над 12% заради големите количества SOL, притежание на FTX. В предишни изявления, свързани с вече фалиралата борса, се споменава, че дори да се извършат продажби, те ще бъдат на равни части, разпределени във времето, така че да се минимализира влиянието върху цените на съответните активи.

Този пазарен спад настъпи именно докато участниците на пазара обмисляха възможността FTX да получи одобрение от съда да продава активи от своите криптовалутни "запаси", които са на стойност около 3.4 млрд. долара.

Сингапурската компания за цифрови активи Matrixport отбеляза в свой доклад в понеделник, че предстои "крахът на алткойните" и че е вероятно FTX да започне продажбите на токени още тази седмица.

🌪️In 2023, we anticipated #SOL's rise, but now, #FTX's $685m SOL sale and #ApeCoin unlocks spell trouble.