Telegram интегрира проекта TON за крипто трансфер и обмен в мрежата си

Платформата за бързи съобщения и новини Telegram, която увеличи своята популярност покрай войната в Украйна, вече дава възможност и за крипто обмен и трансфер на виртуални валути. Това става възможно чрез Toncoin (TON), който първоначално се разработва от Telegram, но след регулаторни проблеми развитието му се пое от фондация от разработчици. Днес обаче Telegram вече е направил криптото достъпно за своите над 800 млн. потребители с интеграция на TON Space Wallet. Преди крипто транзакции в Telegram също бяха възможни, но публичното одобрение и допълнителното улесняване под форма на крипто портфейл повишиха цената на алткойна TON с над 12% за 24 часа.

Toncoin е пуснат в края на август 2021 и до ноември 2022 е направил пазарна капитализация от около 2.5 млрд. долара, а цената му е около 4 долара. Днес капитализацията му е тройна, с 2.14 долара на токен.

Някои ще си зададат и въпроса "Как така капитализацията се качва, а цената на токена е по-ниска?". Това е заради принципите на токеномиката - отключват се и се пускат все повече монети в обращение, което вдига и пазарната стойност.

Please pause claims on the QR for now. We'll let you know when @wallet_tg is back online. https://t.co/7u1GaAg08g