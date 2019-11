Бъди по-продуктивен

[Shutterstock]



препоръки за по-добро управление на времето и офлайн достъп.



се грижи за това да пуска на потребителите

Приложението е безплатно, интерфейсът му е интуитивен и е



Ограничи достъпа и в браузъра



Освен на мобилните си устройства, софтуер, който блокира достъпа до определени уебсайтове за определено време може да бъде инсталиран и в конкретния браузър. Приставките за Google Chrome и Firefox като Stay Focused, Block Site и Nanny спират достъпа до социални мрежи или други дистрактори за определено време.

Често за времето се казва, че е един от най-ценните ресурси. С увеличаването на хората, които работят на свободна практика, а и не само, проблемите с организирането му и протакането на работата също се засилват. Работата от разстояние изисква много повече усилия на волята и дисциплина, за да може човек да се съсредоточи и да не се разсейва. При подобни обстоятелства управлението на времето става все по-важно. Съществена спънка пред успешното осъществяване на това се явяват смарт устройствата и все по-умните реклами – те са едни от най-големите предизвикателства пред това да се съсредоточим. Съвременните смартфони обаче могат да ни бъдат от помощ при по-ефективното изпълнение на ежедневните задачи.Една от най-известните техники за висока продуктивност и справяне с отлагането на задачи е италианската pomodoro. Създадена е през 80-те години на миналия век и името й идва от вид италиански кухненски часовник. Тя цели максималната концентрация на ползвателя, като принципът й на действие е съвсем прост – 25 минути работа, последвани от пет минути почивка. На всеки четири "домата", или работни процеси от по 25 минути, се полага по-дълга почивка от 15 минути. Овладяването на системата отнема между 7 и 20 дни, но разликите в по-гладкия работен или учебен процес могат да се усетят в рамките на ден или два. Съществуват множество варианти на pomodoro приложения за телефона, които с аларми известяват кога са минали минутите и под формата на игра се отбелязват червени домати за свършена работа и зелени за почивката. "Капитал" включи тях, наред с други подобни апликации, в списъка си с най-добрите приложения и софтуери за повишаване на продуктивността.Съществуват редица апликации, които използват италианската система за продуктивност. Най-популярните от тях са Forest и Flora, тъй като, освен че отброяват времето и помагат при управлението му, имат и игрови елемент. Flora например позволява дори да направите залог с реални пари – ако използвате телефона си, когато трябва да свършите важна задача (традиционно по време на един от 25-минутните работни цикли), компанията ще използва средствата, които сте заложили, за да засади реално дърво. За потребителите пък, които използват премиум версията Flora също засажда дърво за всеки 24, 60 или 120 часа на продуктивност в зависимост от избрания абонаментен план.Focus Keeper и Be Focused пък са добри варианти за хората, които не желаят да имплементират игровизацията при управление на продуктивността си. Всички изброени приложения имат и безплатни и премиум версии с изключение на Forest, за което трябва да платите еднократно 1.99 долара. Сред предимствата на тези апликации e и интуитивният им дизайн.Това е най-класическият вариант на приложение за повишаване на продуктивността. Тя следи колко време прекарвате в определени сайтове и приложения и дава персонализиран отчет за това. Налице е опцията за блокиране на основните дистрактори (нещата, които ни разсейват) за определено време, което ще помогне за по-бързото изпълнение на дадена задача. Потребителите могат да въвеждат и времето, което прекарват в срещи, писане на имейли и изпълняването на други по-скоро административни задачи, за да получат препоръки за оптимизирането му. Приложението синхронизира информацията между различните устройства, което позволява по-голяма гъвкавост.RescueTime е налично както за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS, така и през браузъра, когато се използва през компютър. Има безплатна и премиум версия. Платената версия e на цена 6 долара на месец и предлага допълнителни функционалности като напомняния, подробни отчети за свършената работа, персонализираниПриложението цели да оптимизира баланса между използването на технологиите и реалното общуване. Създателите му казват, че Offtime е "услуга, която цели да помогне на хората да се изключат лесно от глобалната мрежа". Тя спира достъпа до интернет и мобилни приложения в определен период от деня, както и ограничава обажданията и текстовите съобщения до такива от тесен кръг от хора, предварително зададени от потребителя. Налице е и опция, която да гарантира на ползвателите, че няма как да заобиколят ограничението по време на предварително зададения период. Приложението е платено, като първоначално се купува за 0.99 долара, а месечният абонамент след това е на цена от 2.99 долара. Подобни приложения са и Concetrate, Stayfocusd и FocusBooster.Приложението помага за повишаване на концентрацията и организиране на задачите. Използва системата на Дейвид Алън Getting Things Done по книгата му бестселър. Можете да синхронизирате календара на телефона си с него, както и да получавате известия с напомняния. Други апликации също предлагат тези функции, но Omnifocus 2 го прави по начин, който прави използването му приятно, тъй като дизайнът му е интуитивен. Основният недостатък е, че приложението е достъпно само за потребители с устройства на Apple. Версиите eдинствено за macOS са на цена от 49.99 долара за стандартен пакет и 99.99 долара за про, които се плащат еднократно. Вариантът, който се синхронизира с всички устройства на Apple, е на принципа на абонамент и стува 9.99 долара на месец или 99.99 долара на година.Приложението цели да повиши продуктивността при изпълняването на задачите, като адресира един от дистракторите, на които хората рядко обръщат внимание – музиката. Голяма част от тях слушат неподходящата музика, докато работят или учат. Focus@willмузика, която, освен че е подходяща за изпълняването на работни задачи, но и стимулира концентрацията и подобрява умението за усвояване на информация.достъпно както за Android, така и за iOS.Eternity Time Log e едно от най-добрите безплатни приложения за повишаване на производителността. Освен че ограничава достъпа до определени приложения и уеб страници, то позволява да записвате задачите си и да ги отмятате. Освен това, тук е налице добре реализиран дизайн и елегантен интерфейс. Има и таймер, който помага и за изпълнението им в срок. Дизайнът много наподобява именно на бележник с часове и дати, с какъвто са свикнали повечето хора. Но тук те получават по-модерен подход, напомняния за поставените срокове и анализ на продуктивността им. Цялото приложение е проектирано по най-лесния за потребителя начин и предлага възможността за добавяне на крайни срокове, допълнителна информация и напомняния. Приложението е достъпно както за Android, така и за iOS.