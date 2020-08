Дестинация по избор през телефона

Get the Flight Out, което всъщност е разработено от създателите на Hopper, наистина предлага оферти "в последната минута". Потребителите могат да го използват, за да търсят изгодни полети през следващите 24 часа. Приложението е безплатно и може да се свали както на устройства с iOS, така и на такива с Android.