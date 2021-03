Опцията на дребния инвеститор

Опциите също така могат да бъдат "в парите" (in the money) и "извън парите" (out of the money). Aко например днес придобием опция за покупка на петрол на 50 долара при настояща цена на петрола от над 50 долара, опцията се води в парите и премиумът (цената) на опцията е по-висок. Ако закупим опция да закупим петрол на 55, а цената е под 55 долара към настоящ момент, опцията е извън парите и струва по-евтино. Опциите не са скъпи. Повечето струват между 1 и 5 долара. По принцип една опция дава възможността за закупуване на 100 акции от въпросния актив, ако сделката се осъществи. Затова покупката на 1 кол опция от 1 долар струва 100 долара.

Основната цел на опциите е да се използват за защита на съществуваща позиция в акция (или стока, индекс) срещу неблагоприятна волатилност. Най-простата и най-често използвана стратегия за търговия с опции е защитният пут (опцията да продадем акции на по-висока цена, за да защитим дълга позиция) и защитният кол (опцията да купим акции на по-ниска цена, за да защитим къса позиция). Този тип търговия се използва най-често от институционалните инвеститори, като по този начин хеджират позициите си и минимализират риска.

Въпреки че на пръв поглед изглеждат евтини, дребният търговец често е изкушен да поеме голямо количество от дериватите, което става чрез заемен капитал от своя брокер - т.нар. маржин. Ако пазарът обаче поеме в неправилната посока, това може да донесе големи загуби за търговеца и той дори да се окаже длъжник на своя посредник.