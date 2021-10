Пасивно агресивни

Историята на съвременните финанси е осеяна с идеи, които работят добре в малък мащаб - железопътни облигации, японски небостъргачи, ипотечни книжа - но се превръщат в чудовища, след като около тях се натрупат твърде много играчи. Когато става въпрос за размер, нито една мания не може да се сравни с пасивното инвестиране. Фондовете, които следят целия пазар, купувайки акции от всички компании от американския S&P 500, вместо да анализират коя ще се представи по-добре от средното, вече достигат огромни мащаби. Над 40% от общите нетни активи, управлявани от фондове в САЩ, са пасивни инвестиции, изчислява Институтът за инвестиционни компании. Налага се явлението да бъде внимателно проверено.

Индексните фондове са нараснали поради валидността на основното твърдение, което ги подкрепя: конвенционалните инвестиционни фондове като цяло са ужасна алтернатива. По-голямата част от тях не успяват да победят пазара през годините. Солидните такси за управление, плащани от инвеститорите в такива фондове, често са около 1-2% годишно (и повече за някои хедж фондове), само добавят още към гигантските бонуси за брокерите. Индексните фондове, от друга страна, не начисляват почти нищо (0.04% за голям капиталов фонд) и вършат добра работа, проследявайки избрания от тях бенчмарк. С времето те почти неизбежно захвърлят активните мениджъри в прахта.

Новата книга на журналиста от Financial Times Робин Уигълсуърт "Трилиони", разказва за нарастването на пасивните фондове - от академично любопитство към тях през 60-те години през комерсиалния им провал през 70-те години, до невероятният им успех през 21 в. Той изчислява, че над 26 трлн. долара - повече от годишния БВП на САЩ - към момента са вложени в такива фондове. Това е повече от достатъчно, за да се повдигнат някои тревоги, като се има предвид, че в миналото големите финанси са изграждали структури, които се оказват твърде големи, за да се провалят (too big to fail).