Награда за 100 трилиона долара

Кой ще грабне наградата от 100 трлн. долара? За момента управлението на богатството е фрагментирано. Местните банки като BTG в Бразилия имат голям дял на вътрешните пазари. Регионалните шампиони доминират във финансовите центрове, включително Bank of Singapore и DBS в Азия. В Америка масите се обслужват от специализирани фирми като Edward Jones, дружество за управление на богатство на дребно, в което на съветниците се плащат комисиони за продажба на активи. Само няколко институции се конкурират в истински глобален мащаб. Сред тях са Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Но двете най-големи са Morgan Stanley и облечената с нова визия UBS, която току-що погълна Credit Suisse, стария си местен конкурент. След като придоби шепа по-малки фирми за управление на богатство през последното десетилетие, Morgan Stanley сега контролира активи на стойност около 6 трлн. долара. След сливането UBS контролира 5.5 трлн.

За победителя

Това фрагментиране едва ли ще продължи. "Индустрията се движи в посока, в която победителят взема всичко", прогнозира Хабел, тъй като става "много свързана с мащаба, технологиите и глобалния обхват". Дженифър Пипсак, изпълнителен директор на JPMorgan, съобщи, че придобиването на First Republic, банката за богати клиенти, която фалира през май, представлява "значително ускоряване" на нейните амбиции за управление на богатство. Citigroup привлече Анди Сиг, ръководител на звеното за управление на богатството в Bank of America, в опит да обнови предложенията си. През 2021 г. Vanguard закупи Just Invest, компания за технологии за инвестиции.

UBS и Morgan Stanley имат по-големи амбиции. Стратегиите им отразяват техния контрастен произход и в крайна сметка могат да се окажат в сблъсък. Morgan Stanley се конкурира по целия свят, но е доминираща в Америка и се фокусира върху услуги за всички, както се вижда от покупката на e*trade, брокерска платформа, през 2020 г. Джеймс Горман, шефът на банката, каза, че ако банката продължава да увеличава новите си активи с около 5% годишно, колкото е сегашният й темп на растеж, те ще достигнат 20 трлн. долара след около десетилетие.

Това ще бъде възможно заради съществуващият мащаб на Morgan Stanley. През 2009 г. банката се съгласи да придобие Smith Barney, подразделението на Citi за управление на богатство, за 13.5 млрд., което помогна за повишаване на маржовете до двуцифрени от около 2% в годините преди финансовата криза. Днес те са около 27%, което отразява използването на технологии за преминаване към консултиране на просто богатите. Анди Сапърщайн, ръководител на отдела за управление на богатството, посочва придобиването на Solium, малка фирма за инвестиционно планиране, която Morgan Stanley купи само за 900 млн. долара през 2019 г., като решаващо за изграждането на добър механизъм за привличане на задържане на клиенти. "Никой не обръщаше внимание на тези компании, защото те не правеха никакви пари", казва той. Но тези фирми "имаха достъп до огромна клиентска база и [клиентите] непрекъснато проверяваха кога капиталът ще бъде предоставен, каква е стойността му и кога ще имат достъп до него."