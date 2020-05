Борсово V-ъзстановяване

[Shutterstock]

Темата накратко Поредна зелена вълна започна да залива борсите, а инвеститорите се готвят за постваксина света.

Надеждите за отваряне на икономиките извади на преден план акциите на компаниите от старата икономика

След резкия спад дойде и бързо възстановяване на индексите, но все още са под историческите върхове.

Когато избухна пандемията от COVID-19, рязкото затваряне на глобалната икономика създаде един нов проблем. Заедно с неконтролируемия ръст в броят на заразените и жертвите на коронавируса, както и често хаотичните мерки в много държави тя направи прогнозите за икономиките и пазарите много трудно. На 18 март - няколко дни преди S&P 500 да удари дъното, икономистите на JP Morgan Майкъл Фероли и Джеси Еджъртън определиха това с термина "Найтианска несигурност" - ситуация, в която няма валидни и надеждни измерители за бъдещите събития, според теориите и по името на икономиста Франк Найт. Анализаторът на

Два месеца по-късно ситуацията е по-различна - излязоха първите данни за икономическото състояние на САЩ и глобалната икономика, както и корпоративните отчети за първото тримесечие на годината. Ако може да се обобщи - макропоказателите са по-лоши от очакваното, а финансовите резултати на компаниите са по-добри от залаганията.

Борсите и най-вече Уолстрийт в САЩ пренебрегват влошените прогнози и през последните дни нова вълна на оптимизъм оцвети котировките в зелено.

Сигналите в полза на акциите

Политическият натиск на президента Тръмп върху Фед да свали лихвите под нулата дават още стимули за пазарите на акции. Според ръководството на Централната банка на САЩ обаче подобен ход ще има малък ефект за икономиката.

"Агрегираните резултати биха очакванията с 2.6%, а без отчетите на финансовите компании с +7.1%, като 65% от компаниите надхвърлиха своите понижени очаквания", казва Джонатан Голъб, главен стратег за САЩ на Credit Suisse, цитиран от Yahoo Finance.

Все повече се увеличават очакванията, че в следващите няколко месеца индексите в САЩ може да излязат на нови исторически върхове. В началото на март залозите бяха, че до лятото S&P 500 е твърде вероятно да се понижи под 2000 пункта. Сценарий, който засега не се случва. Ако се сбъдне, би означавало страхотен нов срив.

Завоят на умните пари и постваксина светът

Парите на Уолстрийт започват да променят посоката си на движение - важен индикатор за настроенията на инвеститорите. Тенденцията се засили след 19 май, когато Moderna обяви напредък по ваксината си. "Сега пазарите започват да гледат в постваксина света", пише за Marketwatch Нигам Арора, инженер, ядрен физик и предприемач с различни модели за инвестиции и създател на модела XYZ за мениджмънта на промяната. Една от жертвите на тази промяна е Zoom. Платформата за конферентни разговори поскъпна с над 140% от началото на годината, след като масово хората започнаха да работят от домовете си. С напредъка по ваксината обаче започнаха и разпродажбите по тази позиция и в четири поредни сесии акциите се понижаваха.

Други потърпевши сa акциите на Netflix през последните дни - компанията за видеострийминг губи пазарна капитализация в седем поредни борсови сесии. Това съвпадна и с премиерата на конкурентната HBO Max на AT&T. Подобна е ситуацията с компанията за телемедицина Teladoc Health, Peloton Interactive, която мина 1 млн. потребители за своите онлайн споделени тренировки. Парите започват, макар и частично, да подминават един от най-печелившите - Amazon, Shopify но се насочват към компании като Walmart, Disney, General Electric, банките, които ще спечелят от отварянето на мерките. Същото се отнася и за компаниите от авиосектора - United Airlines, Delta, American Airlines, Southamerican, както и няколко круиз компании са спечелили между 10 и 20% за седмица.

"Промяната в посоката на паричните потоци е положителен знак за фондовия пазар и показва изместване на фокуса от акции, за които е вероятно да имат забавяне на инерцията в печалбите към такива, за които има вероятност за ускорение след рестарта", казва Нигам Арора. Тя отразява надеждите за възстановяване на икономиките.

Pantheon Macroeconomics Ян Стефердсон пък използва думата guesstimate (нещо като предположение на база догадки), за да прогнозира спад на БВП на САЩ.Това накара водещи банки да понижат очакванията си за икономиката и нивата на безработицата още повече. Bank of America вече очаква спад на БВП с 40% вместо с 30% през второто тримесечие. JP Morgan отряза очакванията си от 34 на 39% спад, но повиши прогнозите си за растежа през следващите тримесечия. Мотивите за ревизиите бяха именно вече излезлите данни, които им дават повече ясното за поведението на икономиката и по-точни очаквания.Във вторник S&P500 проби за първи път от началото на март нивото от 3000 пункта. Широкият американски индекс е на 380 пункта под върха си от 19 февруари, когато започна резкият спад, за да стигне дъното на 23 март. Оттогава индексът се е повишил със 754 точки или с близо 34%. Хващането на подобен момент с инвестиция в индексен фонд върху индекса за 1000 долара носи 340 долара, и то само за два месеца.Графиката показва, че към момента индексите в САЩ се възстановяват устойчиво почти като буквата V - след резкия спад идва бърз ръст. В случая още не може да се говори за пълно възстановяване, но все пак S&P влезе в най-бързия си мечи пазар (спад с 20% от последния връх) за по малко от 20 дни. Последва бърз ръст и връщане в бича фаза - оптимистите започнаха да движат пазара. Имат ли обаче достатъчно основания?Биотехнологичната компания Moderna обяви обнадеждаващите си данни за ваксина, по която работи, на 19 май, което пък съвпадна с новините за и отварянето на повечето икономики, включително тази на САЩ. Светлото бъдеще и надеждите за туризма дадоха тласък на компаниите от сектора, които от най-губещите се превърнаха в най-печелившите през последните дни.Към края на миналата седмица 97% от компаниите, включени в индекса S&P500 в САЩ бяха публикували финансовите си отчети. И резултатите им бяха в повечето случаи по-добри от очакваното - тук с условието, че предварителните очаквания бяха ревизирани заради коронавируса.След като всички компании се отчетат за първото тримесечие (за някои периодът влиза и в април), се очаква картината да покаже среден спад на печалбата на една акция (EPS) за периода от 14%. Това е по-лошо от очакванията за спад от 10.5%, направени в края на март, но много по-добро от -25.3% в началото на корпоративния сезон", пише Голъб. Което обяснява частично и възстановяването на пазарите.Сега обаче моторите са от секторите на старата икономика - компаниите от производствения сектор, авиацията, туризма и финансите. Инвеститорите насочват средства към тях и разпродаваха акции на технологичните сектори, като FAANG, които бяха в основа на възстановяването. До скоро борсите в Европа изоставаха в оттласкването си, точно защото бяха доминирани от акции от традиционните индустрии, но сега рестарта задвижи и тях.Сред причините за повишенията през последните седмици са и затваряне на къси позиции, има и чисто технически фактори. Не на последно място са и FOMO (Fear of missing out) инвеститорите, или тези, които се страхуват да не изпуснат момента без много да се замислят, какво точно се случва. Въпросът е дали и доколко засега пазарите оценяват провал с разработките на ваксината и появата на втора, по-силна вълна на коронавируса, която да доведе до нов локдаун. Това са рисковете, които може да обърнат тренда на пазарите.