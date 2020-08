S&P500: Сбогом мечки, здравейте рекорди

"Много хора вярват, че пазарите не представят точно силата на здравната и икономическата криза, но това е защото пазарът се фокусира върху бъдещето, не и върху настоящето", коментира пред Yahoo Finance Питър Джиачи от Citadel Securities. "Taка в началото на пандемията видяхме рекордни дъна заради несигурността около вируса. Сега инвеститорите виждат, че ситуацията е овладяна и те гледат напред, а пазарът се връща към нормалното си историческо поведение", допълва той.

Традиционното проучване на Bank of America показва невиждан оптимизъм сред американските асет мениджъри - нетно 12% са повече тези, които смятат, че пазарите ще растат. Наблюдава се обаче реалокация на средства към инфлационни книжа - акции на банки, индустриални материали, акции на еврозоната, възникващи пазари и бягство от IT акции, кеш или облигации, най-вече заради евтиния долар. Последното се счита и за един от рисковете пред американския пазар - просто инвеститорите може да се обърнат към по-високодоходни валути и акции деноминирани в други валути. Поне според портфолио мениджърите в проучването на Bank of America.

Песимистите днес смятат, че пазарът е прекалено прегрял и липсва всякакъв фундамент за него извън ниските лихви и държавните стимули. И звучат като по-големите реалисти, макар от кризата насам техните прогнози така и да не се сбъдват. Както казва един от тях, Марк Хулбер, редовен автор на Marketwatch, "ралито на пазара е към своя край, но и аз не знам кога точно ще дойде той". Така че бъдете внимателни!