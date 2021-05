Операция обратно изкупуване

Има ли смисъл

Нарасналото използване на обратно изкупуване на акции се дължи главно на някои ключови негови предимства, сред които са данъчните облекчения и финансова гъвкавост. Компаниите могат временно да спрат програмите си по време на криза, както се случи миналата година. Освен това историята показва, че инвеститорите реагират по-негативно при спиране на дивидент в сравнение със стопиране на обратното изкупуване. Другата основна причина е данъчната ефективност, тъй като дивидентите се облагат с данъци за разлика от капитала, инвестиран в прибиране на ценни книжа. Освен това с изкупуване на собствените акции се намалява броят на съществуващите книжа, което увеличава печалбата на една акция (EPS).

Проучванията показват и реален ефект върху цената на ценните книжа както в краткосрочен план, така и в дългосрочен. Според доклад на американските професори Клифърд Стивънс и Майкъл Вайсбах за американския бизнес джърнъл фирмите, ангажирани с обратно изкупуване на акции, обикновено увеличават значително възвращаемостта си след обявяването на стратегията. Стивънс и Вайсбах отчитат положителна възвращаемост от съответно около 2.7% и 7.6% за три дни след оповестяването.

Друго проучване пък показва, че тенденцията се запазва дори в дългосрочен план. Дейвид Икенбъри, Йозеф Лаконишок и Тео Вермален анализират за The Journal of Finance и за Journal of Financial Economics, че компаниите регистрират среден ръст около 12.5% след стартирането на подобни програми. Според S&P Global дългосрочните инвестиции в компании с програми за обратно изкупуване генерират "по-добра възвращаемост в сравнение с референтните им индекси по сегментите, като става дума както за големи компании, така и за малки и средни бизнеси на пазара в САЩ". Сравнение на индекса с компании, които правят обратно изкупуване и S&P500, показва, че първият започва да изпреварва по доходност бенчмарка в момента, в който се увеличават намеренията за покупка на собствени акции.