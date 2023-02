Време е за инвестиции

Голямата картина: Първо искам да кажа защо не е добре да се правят прогнози. Защото бъдещето е тотално непредсказуемо, особено в краткосрочен план. Често най-важните фактори за промени на цените са не тези, които сме прогнозирали, а съвсем неочаквани. И това е така също, защото пазарът доста ефективно и бързо абсорбира достъпната и позната информация. Кризите започват, изненадвайки всички - например ковид, войната в Украйна, същото стана и с инфлацията. Същото става и с положителни "шокове на пазара", те също са непредсказуеми по дефиниция.

Уорън Бъфет казва, че е безсмислено да се прогнозира и затова той е толкова добър инвеститор.

В повечето случаи онова, което повечето хора предсказват, не се случва. Затова е добре да се погледне консенсусът и да се прави точно обратното. Особено когато този консенсус е краен; това означава, че хората са се настроили спрямо консенсуса и при екстремалните му изяви или са купували, или са продавали на нерационални, да не кажем глупави, цени. След време обаче нещата започват да се балансират и да се обръщат под собствената си тежест. Ето защо прогнозите са безсмислени.

Как да инвестираме: Важно е всеки да има собствен стил на инвестиране. Защото инвестиционният успех е свързан и с личностните характеристика на отделния човек - нещо, което не се разбира от много хора. Някои например имат характер, който им позволява да инвестират в компании с бърз растеж и са печеливши. Това са хора, които обичат да рискуват и по принцип са авантюристи. Други са по-пестеливи и търсят по-евтини и недолюбвани от пазара компании. Тези хора не притежават луксозни неща, по-внимателни и методични са. Затова всеки трябва да намери собствения си стил. А пазарът дава много възможности да се правят пари. Както казват англичаните, there are many ways to skin the cat.