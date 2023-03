Накъде ще тръгнат пазарите след SVB и Credit Suisse

Банкови кризи не се случват всеки ден, но когато се случaт, обикновено имат продължителен ефект. Фалитът на SVB и решението на Фед да гарантира всички депозити в банката предизвикаха ефекта на доминото. Първо HSCB закупи бизнеса на SVB на Острова под натиск от Централната банка на Англия за 1 паунд. А на 18 март швейцарската UBS със съдействието на Швейцарската централна банка обяви, че ще придобие Credit Suisse за около около 3 млрд. евро, което първоначално свали акциите на двете банки (след което тези на UBS се възстановиха). Двете събития нямаха връзка, но влошиха допълнително настроенията на борсите.

След SVB акциите и на First Republic Bank, друга регионална банка, също се сринаха. За две седмици First Republic загуби 90% от капитализацията си. Ситуацията принуди гигантите да се намесят: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup и други банки обявиха, че ще влеят над 30 млрд. долара в банката, опитвайки се да избегнат втори фалит, което обаче не доведе до особено положителен резултат. Според WSJ към 22 март Джейми Даймън, изпълнителен директор на JP Morgan, води преговори с останалите големи банки относно нов пакет за стабилизиране на закъсалата банка.

По-малко риск в Европа

В понеделник (20 март) Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка, приветства усилията на Швейцарската централна банка за спасяването на Credit Suisse. "Банковият сектор в еврозоната е устойчив, със силни капиталови и ликвидни позиции", сподели Лагард относно състоянието на банките на континента, добавяйки, че централната банка разполага с достатъчно широк набор от инструменти, за да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система на еврозоната, "ако е необходимо".