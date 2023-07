Мистерията с ценaта на златото

Малко знание за бъдещето може да бъде опасно. The Gap in the Curtain, научнофантастичен роман от Джон Бухан, публикуван през 1932 г., е история за петима души, които са избрани от учен да участват в експеримент, който ще им позволи да виждат година напред в бъдещето. Двама виждат собствените си некролози. Това е "най-добрата инвестиционна книга, писана някога", казва Хю Хендри, шотландски хедж фонд инвеститор, защото насърчава читателите да си представят бъдещето, докато размишляват дълбоко за това какво точно предизвиква определени събития. Както подсказват неотдавнашните привидно объркващи движения на златото, неустойчивото взиране в бъдещето е опасен навик.