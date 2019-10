Ах, тази неокласика

Илюстрация Увеличаване Автор: Цветелина Белутова Смаляванеа>

Пълно е с мотивиращи цитати "Не се отказвай!". Не знам как се отказваш, дори си мисля, че имам фобия от самата мисъл за отказване", гласи един от последните статуси на пианистката

и композиторка

Мария Каракушева.

Тя не изглежда като човек, който би изоставил идея: независимо по какво работи, тя знае какви ще са следващите няколко хода.

У нея има здравословна амбиция

и перфекционизъм, който не изключва спонтанност. В

секи път, когато говори за работата си, тя го прави с изречения, които вече са минавали през ума й – у нея няма колебание

коя е тя като артист или какво точно се опитва да предаде на публиката. Резултатът от тази фокусираност е първият й самостоятелен албум.

На 30 октомври в Music Jam тя ще представи

Hearteclipse , девет композиции, вдъхновени

от постепенната й увереност не само като музикант, но и като автор. Албумът е от малкото български примери за неокласика и твърде възможно първият, който е създаден от жена тук – привличането на внимание към жените творци в страната за нея е кауза и се надява кампанията около проекта да започне разговор за това.

Освен представянето му концертът ще предложи втора част, в която тя ще подели сцената с електронния артист Иван Шопов. Срещаме Мария по време на кратка визита в студиото му, за да довършат някои от версиите на композициите, преди да последват още репетиции. "Ще ти обърна едно пиано в началото, за засилка", казва Иван на трудно разкодируем музикантски език. И двамата мислят за музиката визуално – той си я представя като цветове, тя винаги вижда композициите като кратки филми

и картини.

Мария Каракушева и Иван Шопов

За нея е изключително важно да не се повтаря. "Всяко събитие трябва да е специално, да надгражда концепцията на предишното.

Публиката те оценява най-много, когато не й предложиш нещо преекспонирано

",

казва Мария

като че ли в контраст с установеното разбиране, че аудиторията реагира топло, когато й се предложи нещо много добре утвърдено.

Родена е през 1985 г., свири на пиано от петгодишна, а на дванадесет прави първия си солов концерт.

Както на сцената, така и в студиото тя има любопитство да експериментира във всякакви посоки. "В един идеален свят денят ми щеше да е 52 часа."

Но кога Мария разбира, че може да не е само изпълнител на чужда музика? Благодарна е на класическото си образование и дисциплината, която е придобила, но добре познава риска то да те остави без никакво свободно време за мислене отвъд нормите. Подобно излизане от комфортната зона се случва преди десет години, когато участва в първия си кросоувър проект - заедно с диджея и основател на "Метрополис" Ясен Петров тя прави формата Classic in the House, в който те съчетава

т

електронна и класическа музика. Следва Classic in the Jazz с Момчил Атанасов, а най-голяма свобода в преаранжирането тя има в Grace on Air, проект, в който изпълнява добре познати песни заедно с оперната певица Пламена Гиргинова.

" Когато изолираш вокала, все едно пишеш напълно различна музика от оригиналната, така че тогава с единия крак стъпих в идеята да направя нещо авторско", казва Мария, която намира в композирането и пълно себереализиране. "В този процес съм 110% себе си,

включително на сцената. Всеки пианист изпълнява едно произведения по различен начин, а когато свириш нещо, което си написал, пресъздаваш наистина цялата палитра от емоции.

"

След премиерата на Hearteclipse Мария ще насочи усилията си към идея, която я вълнува от известно време – организация от жени, която да помага на други жени в реализирането на креативните им планове. Повече за менторската инициатива ще стане ясно в близките месеци.

Това, че неокласиката е сравнително непозната като автори и концепция на широката публика, тя определя като "нож с две остриета" - може да донесе както непредубедени реакции, така и неразбиране. "Подсъзнателно с албума може би съм направила нещо, което на мен ми липсва.

Като цяло мисля, че на българската сцена има нужда от повече разнообразие, повече алтернатива

, повече неща отвъд общия шум

, казва Мария. Не искам да създавам произведения самоцелно, те трябва да докосват публиката." Публиката е дума, която споменава често. Колко често мисли за нея, докато работи в студиото? "Да, мисля за нея, тъй като в случая аз не съм само композитор, но и изпълнител на музиката."

Част от "самообразованието" й през годините е слушането на все повече съвременни композитори – Ерик Сати (1886-1925),

който й е пример за силата на минимализма в музиката,

Лудовико Ейнауди, Нилс Фрам, а последното й откритие е Илдур Гунадотир, създала саундтрака към "Жокера". Казва, че никога не е страдала от някакъв консерватизъм и не е мислила модерните изразни средства за по-нисшестоящи. "

Точно обратното.

" В работата с хора отвъд класическата рамка тя вижда възможност да внесе нови елементи в работата си и различно мислене. "

Трябва да се спускаме по вълната на това, което ни вълнува.

Все пак трябва да сме в тон с времето, което живеем. Като всяко нещо класиката също еволюира."