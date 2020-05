20 въпроса: Мартин Михайлов

Мартин Михайлов стои зад две от заведенията, които бяха (отново ще бъдат?) обичайна част от нощните походи в София: "Терминал 1" и "Строежа". Въпреки че са затворени за неопределено време, те бързо намериха път в настоящата ситуация: live стрийминг на партита и концерти, линия тениски в подкрепа на клубовете. Михайлов е също така чест критичен глас към липсата на яснота какво ще се случи с клубната сцена у нас.Свързваме го още с пробива на групата Jeremy?, която менажира от няколко години. Като промотър беше причината за гостуванията на SARS, Dubioza Collectiv, The Raveonnettes, Algiers и много други. През годините той организира и няколко големи завръщания на сцена: Стенли, Руши Видинлиев, Gravity Co и дори Тодор Колев.През юни се очаква отново да отвори врати клуба на открито Kino Cabana, където също Михайлов ще се грижи за програмата.Упорит оптимистично настроен ентусиаст.Че разбирателството е постижимо.През нощта - между 1.00 и 5.00 ч.Постоянството.Лесно - правя концерти, музиканти свирят, хората се забавляват, пият сок - като на рожден ден.Почивам си, като посещавам чужди барове, отново между 1.00 и 5.00 ч. И когато тичам в парка или по плажа и същевременно слушам музика. Последното не съм го правил от повече от година. Предстои.Посещението на концерти. От всякакъв мащаб. Пътуването в чужбина - особено в Дъблин, Берлин и Лондон.Клипове с котки.Съдбата на възрастните хора в България в последните 20 години. Те са масово изолирани от обществения живот и това е изключително грешно и тъжно.Арогантното поведение на простака.Тодор Колев.Трудно се отказвам. Бързо се ориентирам в сложни ситуации, бързо навлизам в схващането на нови за мен процеси и практикуването на нови умения на базисно ниво. Но не съм специалист в нищо.Не боравя добре с чужди езици - това е слабост, която не мога да преодолея, колкото и да се старая.Предполагам, искате да чуете от поредната клавиатура: "Суперсилата да си сменям суперсилите." Но хайде нещо по-скромно - да летя например. Не, момент - да говоря всички езици на света. Плюс езиците на животните.Едно много специално кафе от моя приятел - посланика ни в Индонезия, Сингапур, Малайзия и още няколко държави в региона, Петър Андонов. Рядко получавам подаръци освен на рождения ми ден, когато всички ми подаряват книги и водка.Facebook, Instagram, Youtube. Банално.За постоянно - в София. За известно време - в южните щати, в Етиопия или в източната част на Бразилия. Примамливо ми звучи също Исландия. Предполагам, че ще ми хареса да се позагубя във Франция - никога не съм ходил там."Аз/Остава", биографичната книга за групата.Колебая се между Етиопия, Ню Орлиънс и Рио. На нито едно от местата не съм бил заради забележителностите - те не са ми интересни. Но да отидеш на рожден ден във фавела или да гледаш един от най-добрите в света брас бендове в бар за сто души е истински забележително.It's just a phase - от песен на Incubus. Като се замисля, бих си харесал лесно и няколко още фрази от песни на Rage Against The Machine и Beastie Boys.