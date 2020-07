Хелмут Нютън – дела и документи

Когато подготвяли програмата за честването на 100-годишнината от рождението на германския фотограф Хелмут Нютън, във фондацията, която носи неговото име в Берлин, не били сигурни, че документалният филм на Геро фон Бойм ще бъде готов навреме. Причината е, че една голяма част от поканените да се включат в проекта с интервюта и спомени за легендарния фотограф били с натоварени графици. Главната редакторка на американското издание на Vogue Ана Уинтур и певицата Грейс Джоунс променяли многократно уговорките за среща с екипа на документалната продукция. За разлика от тях актрисата Изабела Роселини подкрепяла проекта от самото начало и участвала активно в две онлайн представяния на суровата версия, за да помогне в намирането на необходимото допълнително финансиране.

Две години по-късно, когато светът пренарежда ритъма и възможностите си спрямо новата ситуация, продиктувана от пандемията от коронавирус, създателят на продукцията, режисьорът на документални филми Геро фон Бойм, с гордост представя Helmut Newton - The Bad and The Beautiful от 9 юли по кината в Германия. Независимата продукция е вече откупена за показване в кината в Япония, Корея, Франция, Италия и Норвегия, а фондацията "Хелмут Нютън" организира гостуването на изложби с фотографии на Нютън из целия свят. Така 16 години след смъртта му (на паркинга на прочутия хотел Chateau Marmont) завещаният урок по красота и еротика на Нютън продължава да живее.

Режисьорът Геро фон Бойм и актрисата Изабела Роселини Преглед на оригинала

Обсесията му с модата не е случайна. Още като дете прекарва голяма част от времето си в Берлин в опити да направи перфектна снимка на майка си, облечена в дрехи, избрани от самия него. Баща му съзирал в това надежда, че Хелмут ще наследи семейния бизнес и ще поеме фамилната фабрика за копчета. Вместо това на 16 години Хелмут избрал фотографията и станал асистент на германската фотографка Елси Нюландер, известна с творческия псевдоним Ива.