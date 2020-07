20 въпроса: Рут Колева

От вече над десетилетие Рут Колева е част от артистичната сцена на България - както като певица и композиторка, така и като човек със силно изразено мнение по обществените въпроси. През юни тя представи новата песен Candy Coated, а видеото на Александър Станишев е посветено на борбата за равни права на ЛГТБ общността. Вече е факт и още един сингъл - On My Way. Вълната от нова музика идва, след като Рут Колева се завърна в България. Тя прекара няколко непланирани месеца в Мексико, където пандемията и затварянето на границите я завариха. Петият албум на изпълнителката се очаква до края на годината.

Като какъв човек се определяте?

Отдаден на работата си, несмирим, честолюбив и чувствителен.

Нещото, в което вярвате абсолютно?

Вярвам в самата вяра като неопетнена материя. Тя е строго индивидуална и интимна за всеки отделен индивид. Когато човек вярва в нещо без съмнение и с цялата си душа, то несъмнено му носи желаното последствие - успех, любов, мир.