Колко е важно да не знаеш

Сега Василева е в София за изложбата Win/Lose, която обединява инсталации, обекти и видео - първа за нея тук от пет години насам. Изложбата е съвместна с германския художник Отьорг А.К., също артист с богата на международни изяви биография, който сега живее между София и Берлин.

В изложбата влиза част от бъдещия й 90-минутен филм Far Away and Next to Us, вдъхновен от части от живота на Василева и самотата в съвременното ежедневие.

Кадър от дебютния филм на Василева Far Away and Next to Us, който съчетава игрално кино и анимация Преглед на оригинала

Изразните средства през годините се променят, но не и някои принципи. За Василева е изключително важно да се запази любопитството, да не се губи ентусиазмът по време на работа. "Когато художниците знаем по-малко, това е повече за нас."