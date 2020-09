20 въпроса: Калин Серапионов

Още от 90-те години Калин Серапионов е един от най-активните съвременни художници у нас и ако става дума за видео - един от най-разпознаваемите. Както самият Серапионов се изразява, напоследък стъпва в "чужди води" - заедно с Емил Христов той е съавтор на късометражния документален "Прегръдката" за художничката Ода Жон.

Филмът откри последното издание на кинофестивала Master of Art. По-рано тази година Серапинов представи в галерия "Структура" видеоработата "Десертът (с черешката на тортата)", продължение на предишните му проекти "Топлата супа и моята домашна общност" и "Основното ястие". Периодът на социална изолация го провокира за показаната неотдавна видео работа At the End of the Day.

Той е ангажиран и с очакваната през октомври ретроспектива по случай 25-годишнината на Института за съвременно изкуство в София, на който е изпълнителен директор.