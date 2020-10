20 въпроса: Християн Бакалов

Къде бихте искали да живеете?

Навсякъде, където не съм бил.

Коя е последната книга, която прочетохте?

The Elusive Brain: Literary Experiments in the Age of Neuroscience от Jason Tougaw.

Най-интересното място, на което сте били?

В инсталациите на James Turrell и Philippe Parreno.