20 въпроса: Васко Василев

Как си почивате?

Като сменям проекти, територии, страни, езици, хотелски стаи.

Какво ви зарежда?

Мисълта за всичко, което предстои, плановете.

Какво ви разсмива?

Скоро четох едно интервю на сър Антъни Хопкинс и той казва keep smiling, keep having a laugh, that's all you can do. Нямам никакво основание да не му вярвам!