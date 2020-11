Капка Касабова, писателка: На Балканите обичаме да си причиняваме болка

Има една паралелна история на българската литература: книги от живеещи извън страната български автори, написани едновременно на друг език и ангажирани с темите в България и на Балканите. Димитър Динев, Николай Грозни, Илия Троянов и Мирослав Пенков са сред очевидните примери за това, но писателката и поетеса Капка Касабова постига съвсем ново ниво на разпознаваемост на работата си, и то чрез нехудожествената си литература.

Касабова е родена в София през 1973 г., в края на тийнейджърските си години заминава със семейството си за Нова Зеландия, където остава 12 години. Там тя прави и първите си пробиви като автор, първоначално в поезията - дебютната ѝ книга All Roads Lead to the Sea обхваща целия спектър на чувствата около това да си разделен между места, култури и спомени. Това търсене не спира при Капка Касабова, а сякаш дори става по-конкретно - с "Улица без име" (2008) тя документира противоречивите чувства при своите завръщания в България. От 2005 г. живее в Шотландия, в околностите на Единбург.

Романът "Към езерото" (To the Lake: a Balkan Journey of War and Peace) e ново спускане в историята на Балканите, но с повече фокус върху корените на семейството ѝ. Те са свързани с територията на днешна Северна Македония, а вече четири поколения жени в него имат своята имигрантска история. Книгата, едновременно пътепис и мемоар, се появи на английски в началото на годината от Granta и беше адаптирана като подкаст от BBC.