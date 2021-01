Салман Рушди: Целта на художествената литература е истината

Трудно ще се намери сериозен почитател на съвременната художествена литература, който да не е чувал името Салман Рушди. Дори и нечетящите вероятно знаят за него - писател, осъден на смърт през 1989 от иранския ислямски режим заради романа "Сатанински строфи". Рушди е всъщност много повече от писател, той се е превърнал в културна икона, символ на свободния човек, изправен в битка с несвободните политически и религиозни режими на нашето време.

Рушди е автор на над двайсет книги белетристика и документалистика, между които "Среднощни деца" (спечелила "Букър" през 1981; през 2008 г. Рушди получи специалната награда Best of the Booker, с която беше отбелязана 40-ата годишнина от създаването на престижната литературна награда "Букър"), но той е известен и с множеството си други превъплъщения - като текстописец за ирландската рок група U2 (песента The Ground Beneath Her Feet), като актьор в "Дневникът на Бриджит Джоунс" и телевизионното шоу на Лари Дейвид "Укроти ентусиазма си", като борец за свобода на словото навсякъде по света.

Роден в Британска Индия и живял дълго време във Великобритания, от около 20 години Рушди е вече американски гражданин, установен в Ню Йорк.