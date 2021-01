20 въпроса: Стефан Дечев

Стефан Дечев е историк, чиито научни интереси са в областта на политическата култура, народната и популярната култура, историята на пола и сексуалността.

Преподава в Югозападния университет в Благоевград и в Софийския университет, референт е на множество международни форуми, сред които в университетите в Харвард, Бъркли, Колумбия, Тексас. Пише за "Свободна Европа" и "Маргиналия". Автор е на книгите "Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история" и Who are Our Ancestors?: Race, Science and Politics in Bulgaria 1879 - 1912. Съставител и научен редактор на сборника "В търсене на българското: Мрежи на национална интимност XIX-XXI".

Преди седмици излезе неговата книга "Скритата история. Полемики" (изд. "Парадокс") - сборник статии, писани от позицията, че е необходима цялостна преоценка на българската историческа парадигма въпреки съпротивата на консервативното или по-скоро инертно националистическо статукво, отгледано най-вече в изолацията на "късния комунизъм".