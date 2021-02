Дюнерът е меме

Можеш ли да препоръчаш книги за готвене, които всеки според теб трябва да притежава в кухненската си библиотека?

- Две са - Techniques на Жак Пепен и The Food Lab: Better home cooking through science на Кенджи Лопез-Алт. Имам адски много любими книги с рецепти, но тези двете помагат на човек да разбере какво се случва отвъд точните пропорции за дадена рецепта. Един вид учат на конкретни техники, които те правят по-добър готвач във всяко едно отношение. След това просто всичко става по-лесно.