20 въпроса: Надежда Дерменджиева

Най-интересното място, на което сте били?

Едно парти в Берлин. Но всички места, на които съм била, са били интересни. Няма неинтересно място.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Нямам някаква определена философия за живота, но през годините получих добри съвети от интересни хора и някои от тях следвам - няма нищо фатално освен смъртта; винаги се вслушвай в интуицията си; обграждай се с хора, които са по-умни от теб; honesty is the best policy.