20 въпроса: Симеон Василев

Симеон Василев е председател и съосновател на фондацията за равенство и закрила на ЛГТБ хората в България GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society). По-рано тази пролет се появи първото книжно издание на организацията - "Хора с глас", което събира мислите и позициите на тридесет и седем личности в България, допринесли за подобряване на диалога по тези теми в публичното пространство.

Пред Василев предстои организирането на онлайн форума Healthy is the New Happy (10-13 май). "Продължаваме и работата ни по кампании, насочени към повишаване на осведомеността около хомо- и трансфобските престъпления от омраза и нуждата от промяна на Наказателния кодекс. Снимаме документален филм за езика на омразата, ще акцентираме върху темата за брачно равенство през есента", казва той. GLAS е и сред инициаторите на "София прайд", чието следващо издание ще бъде на 12 юни.

Василев е също така мениджър на фондация и галерия "Кредо бонум", където до 16 април е подредена детската образователна изложба "Приключенията на смелия Раковски", различен поглед към историческата личност през средствата на съвременното изкуство.