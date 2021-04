20 въпроса: Албена Шкодрова

Гледам да правя ежедневно обиколка на няколко медии: български, белгийски и любимата ми тройка за международни новини: The New Yorker, The New York Times и BBC.

Къде бихте искали да живеете?

Навсякъде! Не съм в състояние да избера. Дори не мога да реша дали искам да живея в центъра на град или в перма-гора!

Коя е последната книга, която прочетохте?

Year of the Monkey - "Годината на маймуната" на Пати Смит. Като сън е, бродиш в мъглата, натъкваш се на вещи, които ти говорят, и хора, които мълчат, и виждаш красота в старостта.