20 въпроса: Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова

Къде бихте искали да живеете?

E: В София. Обожавам я дори с кривите тротоари и абсурдите на всеки пет метра. Понякога дори малко ме е срам колко не мога да се възмутя. София ми е като дете - гений на мама!

K: Някъде, където целогодишно има добре узрели плодове, както и пресни скариди. И да е топло - то се подразбира.

Коя е последната книга, която прочетохте?

Е: Вече само слушам книги, но една ми се наложи да прочета, защото я нямаше на аудио: Why Women Write More Letters Than They Send. Изключително интересна.