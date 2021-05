Поезията и градът

Димитров, преподавал креативно писане в университети като "Принстън" и "Колумбия", казва, че не се чувства част от сцена, нито разглежда писането си като част от традиция, с която да се съобразява. "Опитвам се да правя това, което много хора са правили преди мен, американци или не - да кажат нещо смислено за това какво е да си човек на тази планета през ХХ или XXI век". Един от първите текстове в Love and Other Poems всъщност се казва Living on Earth.

Основните представители на американската проза може и да са сравнително добре познати в България, но колко добре познаваме поезията? Проверка на реалността беше Нобеловата награда на непревежданата у нас Луиз Глик. Какво често изпускаме, когато мислим за литературното наследство на другите страни? "Има много американски поезии, не е просто една. Вероятно това е в сила и за други страни. Американската литература винаги се възпроизвежда, намира нови гласове", казва Алекс. "Това е една от нейните особени сили. Трудно ми е да си представя как тя изглежда отстрани. Но, честно казано, не виждам и особена полза да мисля за това като автор. Просто искам да пиша красиви неща."

Какво е разбирането му за красота в литературата? "Нямам точно определение. Красотата се променя, през и със времето. Предполагам, че една от целите на изкуството е да обхване красотата и да й позволи да съществува на място, където може да живее отвъд времето." В разбирането си за това какво е красиво и вечно Алекс се осланя на цитат на малко превеждания на български писател Джеймс Солтър: "Изкуството е живот, спасен от времето."