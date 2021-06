20 въпроса: Елина Кешишева

Последният подарък, който направихте/ получихте?

Една прекрасна японска риза за съпруга ми, а за мен един парфюм на Франсис Куркджиян - masculin Plurilel. Много, много любим парфюм.

Три места в интернет, които посещавате най-често?

Основно Тwitter профила на бившия журналист на The Guardian The Intercept Глен Грийнуолд, много добър автор, който търси истината, а това днес е рядкост. Той написа една доста интересна книга за Едуард Сноудън - "Няма къде да се скриеш". Чета много често Guardian и New York Times.

Къде бихте искали да живеете?

България.