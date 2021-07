20 въпроса: Рори Милър

Къде бихте искали да живеете?

В някое село близо до морето. Няма значение кое село и кое море. Живея с представата, че ако съм в колиба край морето, ще бъда доволен и умиротворен.

Коя е последната книга, която прочетохте?

The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius на Джордж Оруел

Най-интересното място, на което сте били?

Сараево. Живях там около половин година, докато бях учител по английски. Атмосферата, историята, звуците, миризмите, радостта от живота и нечовешката болка, които съжителстват на всеки ъгъл и под всеки камък - това ми даде усещане, което не съм имал никога и никъде другаде. Усещането, че си част от един завършен цикъл.