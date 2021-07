Майкъл Лийг и Малика Тиролиен от Bokanté: Никога не сме били по-добре

Майкъл Лийг е една от личностите, които определят колко прогресивно е времето, в което живеем. Най-известен е като създател на вече легендарните Snarky Puppy. "Снарки" са най-интересната и най-значителната джаз формация след Weather Report. Освен огромна фенска маса из цял свят имат 14 албума, много награди, между които и 4 "Грами". В групата освен ролята на основен композитор, продуцент и басист Майкъл има и нелеката задача да бъде обединяващата фигура между другите участници, повече от които са актуални звезди в съвременния джаз, всеки известен и със свои собствени музикални проекти. Той стои в основата на създаването, както на "Боканте", така и на Forq. Има невероятен продуцентски талант, има и собствен лейбъл - GroundUp, продуцира записите на много широк кръг от групи и солови проекти, между които и последните три албума на Дейвид Кросби. Всяка година през февруари в Маями прави и GruoudUp Festival. Наскоро издаде първия си солов албум - So Many Me, заглавие, което звучи съвсем подходящо за свръхактивния живот на Майкъл. Той е на 37. От година и нещо живее в Каталуния.

Малика Тиролиен е родена в Гваделупа канадска певица, автор на песни и продуцент. Има два самостоятелни албума Sur La Voie Ensoleillée и Higher (продуциран от Майкъл Лийг), които са съвременна смес от R&B, соул, хип-хоп и джаз. Изключително сериозна и задълбочена в изработването на качествен музикален продукт. Пее на креолски, френски и английски език. Много емоционална и вглъбена в музиката, както в студиото, така и на сцената. Текстовете й са посветени на съвременните социални проблеми. Голяма част от песните й са израз на вътрешния конфликт между жената борец и спокойния живот, посветен на най-близките.

По време на чудесния 10-и A to Jazz получих шанс да си поговоря набързо с Майкъл и Малика, минути преди да открият фестивала и да представят на сцената техния най-продаван, номиниран за "Грами албум" What Heat (2020 г.)