20 въпроса: Антоанета Колева

Най-интересното място, на което сте били?

Овер-сюр-Оаз, където е живял Ван Гог, гробът му под бръшляните и подивелите поля наоколо (така ги видях аз през онова ранно лято), сред които от нищото и в тишина щръкват самотни репродукции на негови картини, а погледът отвъд тях вижда същото, но "на живо" Май паметта за най-интересното винаги е памет за чувство.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Ще са два, единият е анонимното The best is yet to come, "Най-доброто предстои", а другият - "Не ме питайте кой съм аз и не ми казвайте да оставам същия", на Фуко.