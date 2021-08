Шпионинът, който не беше шпионин

"Тъй като пресконференцията беше водена от мен, нямаше как да се измъкна от залата и да издиктувам новината за бягството ми по телефона. Така че колегите ми ме биха на мой терен", казва Пийт.

"Ройтерс" така и не разпространява новината за избягването на Пийт, но тя стига до първите страници на международната преса. Както се оказва, бягството на Пийт е само част от поредицата прелюбопитни събития в изпълнения му с приключения живот. В красноречиво озаглавената си автобиография от 1990 г. The Long Engagement: Memoirs of a Cold War Legend Пийт твърди, че е бил вербуван за шпионин от руснаците в края на 30-те години.

Журналистическата акредитация на Пийт като кореспондент на "Ройтерс" във Виена през 1945 г. Преглед на оригинала

Джон Пийт е обсебен от шпионажа, както е видно от доста книги в библиотеката му. Заглавията говорят сами по себе си - The Spy and his Masters, The Penkovsky Papers, Agents Extraordinary, The Bialek Affair, The Real Spy World Пийт също така познава много хора от средите на разузнаването сред които е и легендарният двоен агент Ким Филби. Нещо повече, през 60-те Пийт е съсед в Източен Берлин с Лици Фридман - първата съпруга на Филби. Възможно ли е тогава Пийт наистина да е бил агент на руснаците, както твърди в мемоарите си? Дъщеря му Мириам твърди, че да бъде шпионин е "едно от тайните желания на баща й" и "по-скоро фантазия, отколкото реалност". В досието на Пийт в "Щази" (източногерманското Министерство на държавната сигурност) няма никакви документи за миналото му като съветски агент. В московските архиви също не може да бъде открито нищо.