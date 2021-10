Кой си ти, Абдулразак Гурна?

Гласът на бежанците

"Помислих, че е шега", казва Гурна в първото си интервю, след като победата му става факт, по традиция за сайта на Шведската академия.

Гурна е роден в Занзибар през 1948 г. в размирно време за острова, тогава Султанат Занзибар, протекторат на Великобритания. През 1968 г. напуска Занзибар, докато там върлува революция и преустройство - последният султан и арабският правителствен елит са свалени от комунистическите сили, които представят африканското население. Процесът завършва с присъединяването на острова към Танзания през 1964 г., въпреки че към днешен момент той е полуавтономен. Гурна, мюсюлманин от смесен афро-арабски произход с първи език суахили, заминава с едномесечна туристическа виза за Великобритания през 1968 г. (според някои източници през 1967) и получава бежански статут. Продължава образованието си в Кентърбъри, а през десетилетията се утвърждава като професор в Университета в Кент. В момента живее в Брайън.

Гурна дебютира като новелист през 1987 г. с Memory of a Departure, история за мюсюлманин, който намира убежище в Кения. Пътят на книгата е труден - в продължение на близо десетилетие ръкописът не намира пристан в никое издателство, преди Jonathan Cape да подпишат с автора. На следващата година излиза Pilgrim's Way. Новелистът е може би най-добре познат с Paradise (1994), която стига до краткия списък за наградата "Букър", и By the Sea (2001), също претендент за приза.