Бурхан Курбани, режисьор: Наша задача е да направим политиката отново секси

Режисьорът и сценарист Бурхан Курбани е име, което вероятно ще чуваме все по-често - кариерата му в киното е в постоянно развитие.

Курбани е роден през 1980 г. в град Еркленц, до Кьолн, в семейство на бежанци от Афганистан, по-конкретно от персийскоезичната етническа група на хазарейците.

След номинирания за "Златна мечка" Shahada (2010), документалния 20xBrandenburg (2010) и We Are Young. We Are Strong (2014) през последните две години Курбани обикаля света с тричасовия "Берлин Александерплац", нестандартна екранизация по едноименната класика на Алфред Дьоблин, адаптирана преди от Райнер Мария Фасбиндер. Макар и книгата да е сравнително непозната в България (последно издавана тук през 1980), тя е част от литературния канон в Германия. Решението на Курбани да направи съвременен прочит век след излизането на романа привлече погледите още преди излизането на филма. Вместо германски затворник, който излиза на свобода и търси пътя си към обществото, режисьорът поставя бежанец от Африка като главен герой на историята (в ролята е Велкет Бунгуе, роден в Гвинея Бисау и с опит като актьор в Португалия и Бразилия, преди да се установи в Берлин). В хода на създаването на филма Курбани се впуска в дълъг подготвителен процес, в който прави множество интервюта с бежанци. "Направихме една много свободна интерпретация на сюжета - това беше единственият начин да намерим собствен глас и да не сме заседнали в първоизточника."