20 въпроса: Боян Ст. Бенев

Коя е последната книга, която прочетохте?

QED - The Strange Theory of Light and Matter от Ричард Файнман.

Най-интересното място, на което сте били?

Прекарвах няколко дни с номадите на над 3000 м надморска височина из планините Загрос в Иран.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

γνῶθι σεαυτὸν - познай себе си.