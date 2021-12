Гордият аутсайдер Мика Каурисмаки

Братята Аки и Мика Каурисмаки винаги са имали уважението на киноманите, но през последните години присъствието им в България се засили, най-вече благодарение на "София филм фест". След като Аки Каурисмаки имаше ретроспектива и изложба през 2020 г., последното издание беше отредено на брат му - през есента Мика Каурисмаки получи Наградата на София, също беше удостоен с панорама в "Дом на киното" и представи най-новия си филм, заснетата импровизирано и изцяло в условия на локдаун камерна драма "Една спокойна нощ".

Филмът е заснет в бара, който братята държат в Хелзинки, а няколкото актьори в него измислят диалога на момента по предварително зададени от Каурисмаки идеи и теми. Така "Една спокойна нощ" се превръща в един от прецедентите в киното - докато снимачните процеси бяха стопирани за известно време през миналата година, Каурисмаки пренася екипа си на собствена територия. Към същия бар той често се отбива, когато изолацията вкъщи дотегне.

Кадър от заснетия в условия на локдаун филм "Една спокойна вечер"

Гостуването му в София по-рано тази година съвпадна и с пълноценното отваряне на киносалоните по света, повод за размисли върху бъдещето на филмите и разпространението им.

"Процесът по отдръпване на публиката от киносалоните започна още преди пандемията, с възхода на стрийминг услугите." Дали заради носталгията или разликата в поколенията, режисьорът въобще не е привърженик на тези промени. "Ако правиш филм само за малък екран, това променя историята и режисьорските решения - няма много смисъл от близки планове, ако гледаш филм на телефона си", казва Мика Каурисмаки, който гостува в София по време на двата си свободни дни от снимките в Германия на най-новия си филм, The Grump: In Search of an Escort. "Вече не виждам голяма разлика между телевизионната и киноестетиката. Но признавам, че във формата на сериала има известна свобода, историята може да надхвърли двата часа, в които хората в киното сме заключени."