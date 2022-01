20 въпроса: Антони Дончев

Джаз композиторът, пианист и диригент на Биг бенда на Българското национално радио Антони Дончев има едновременно дълготрайно и винаги свежо присъствие на българската музикална сцена. Както подсказва в отговорите си, той винаги има потребност да търси следващото предизвикателство и да надникне по-дълбоко в очевидното. Десетилетията, отдадени на джаза, са го качвали на една сцена с Милчо Левиев, Йълдъз Ибрахимова, Христо Йоцов, като композитор е работил в театъра многократно с Теди Москов, а в киното с Людмил Тодоров.

В самия край на миналата година Дончев издаде нов албум - 3uP, записан заедно с тромпетиста Росен Захариев и вокалиста Павел Терзийски, а той дойде малко след друг завършен проект през 2021 - Never Let Me Go, създаден заедно с Лили Илиева. Двата албума се появяват две десетилетия след дебютния на Дончев ("Дом номер 13").

Като какъв човек се определяте?

Като човек, който се опитва да стигне до дъното, а то се оказва поредната повърхност (по Едвин Сугарев).

Нещото, в което вярвате абсолютно?

Любовта и смирението (да не се разбира като примирение!)