Випуск 2022

Активизъм и журналистика: Александър Николов и Димитър Панайотов от фондация "Документалистите"

Запознават се във фотографски форум, постепенно стават приятели, без да очакват, че един ден фокусът и на обектива, и на вниманието им ще е върху теми като трансплантацията, климатичните промени и демографската криза. Александър Николов (30 г.) и Димитър Панайотов (29 г.) основават фондация "Документалистите" през 2020-a, мотивирани да развиват модерна публицистика.

Александър завършва фотожурналистика в University of the Arts в Лондон и е стипендиант на The Royal Photographic Society of Great Britain. През това време Димитър учи журналистика в България. Поддържат приятелството от разстояние, като не очакват скоро пак да снимат заедно.

Александър спешно се връща от Англия, защото с брат му се случва нещастие, което преобръща живота на цялото семейство. През 2015 г. след мозъчен кръвоизлив той изпада в мозъчна смърт. "С родителите ми се съгласихме брат ми да стане донор на органи, защото вярваме, че това е дълг на всеки човек, който иска да е част от едно общество", споделя Александър Николов за най-тежкия момент от живота му.

В личната си трагедия той открива мисия - да популяризира донорството в България.