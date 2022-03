20 въпроса: Светла Търнин

Израз или дума, която употребявате прекомерно?

#[email protected]!%$$�%$!!

Къде бихте искали да живеете?

У дома.

Коя е последната книга, която прочетохте?

Наскоро почина Бел Хукс и в нейна памет препрочетох "Всичко за любовта" (All About Love: New Visions). Сега привършвам "Вегетарианката" (The Vegetarian) на южнокорейската писателка Хен Кeн. Следваща в списъка ми е Restless history на Живка Валявичарска.

Най-интересното място, на което сте били?

Пазарът за антики, гардеробиерната в театъра. Ателиетата на всички артисти, които познавам.