20 въпроса: Мария Каракушева

Коя е последната книга, която прочетохте?

The art and business of writing music for movies and TV

Мисля, че скоро ще стане ясно защо чета книги на тази тема с една хубава филмова премиера.

Най-интересното място, на което сте били?

Последното ми впечатление и по-различно изживяване беше пустинята Вади Рум и т. нар. UFO хотел. Усещането е сякаш си в сцена от филм за Марс.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Ще цитирам едно любимо стихотворение на сръбския автор Васко Попа: